09:17

- Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,19% a 15.993 punti. A dettare prudenza negli investitori, l'attesa per l'asta di Btp di oggi. Dopo la presentazione dei conti, Enel apre la mattina con uno scivolone, perdendo il 3,38%, in controtendenza invece Enel Green Power (+1,88%) e Saipem (+2,79%).