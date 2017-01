foto Afp

18:15

- La Borsa di Milano chiude in negativo, con il Ftse Mib a -0,69% a 16.091 punti e il Ftse All Share a -0,65% a 17.108. A guidare i ribassi sono le banche, che pagano il declassamento di Fitch del debito e i dati poco incoraggianti sul Pil anche nel 2013. Tra i peggiori Mediobanca, che chiude a -5,21%. Nel settore fa eccezione Mps, in recupero a +1,33%. Gli acquisti premiano invece Fiat (+3,25%) e Saipem (+2,27%) dopo l'annuncio di nuovi contratti.