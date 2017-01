foto Ap/Lapresse

- Incentivi per l'assunzione di lavoratori licenziati dalle pmi a causa della crisi. E' quanto previsto da un decreto firmato dal ministro del Lavoro, Elsa Fornero. Il decreto - si legge in una nota - assegna un incentivo di 190 euro al mese per 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e per un massimo di 6 mesi in caso di assunzione a termine.