- Nell'eurozona la crescita sta per ripartire e in Italia e Francia non dovrebbe esserci un "ulteriore deterioramento" della situazione economica. Lo mostra il superindice Ocse per il gennaio 2013. I dati evidenziano "percorsi divergenti" tra le due sponde dell'Atlantico, ma con un miglioramento della situazione in Ue.