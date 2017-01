foto Ap/Lapresse

09:17

- Avvio di settimana in negativo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,98% attestandosi a 16.047 punti. Un'apertura in linea con quella delle altre Piazze europee: Francoforte perde lo 0,2%, avvio debole per Londra che cede lo 0,1%. Partenza in rosso anche per Parigi (-0,2%) e Madrid (-0,3%).