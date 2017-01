foto LaPresse

07:51

- Le tensioni e i venti di guerra minacciati dalla Corea del Nord non turbano gli investitori giapponesi e la Borsa di Tokyo termina gli scambi in rialzo dello 0,53%. L'indice Nikkei guadagna 65,43 punti, a quota 12.349,05, ai livelli più alti da settembre 2008, in scia alla flessione dello yen e alla spinta di Wall Street, dove il Dow Jones ha centrato venerdì nuovi record.