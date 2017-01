foto Ansa

20:55

- Sull'adeguamento annuale dei tassi di interesse "non esiste alcuna discrezionalità da parte di Equitalia o dell'Agenzia delle Entrate". E' quanto afferma Equitalia a proposito delle affermazioni di alcuni politici sull'aumento degli interessi di mora sulle cartelle, precisando che continuare ad accusare la società "per responsabilità che non ha, alimenta il clima di tensione che ha portato a episodi di intimidazione nei confronti del personale".