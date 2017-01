Grilli: "Serve chiarezza su scelte di governo"

foto LaPresse Correlati Fitch declassa l'Italia

Napolitano: "La crisi non ci aspetta" 17:28 - "Mi aspetto che nei prossimi giorni ci sia chiarezza sulle scelte di governo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, dopo il declassamento di Fitch. "L'Italia saprà dare nei tempi giusti i chiarimenti politici necessari" ha quindi spiegato, sottolineando che la decisione dell'agenzia di rating prende atto del fatto che "una situazione finanziaria complessa richiede certezze decisionali e quindi certezze politiche e di governo". - "Mi aspetto che nei prossimi giorni ci sia chiarezza sulle scelte di governo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, dopo il declassamento di Fitch. "L'Italia saprà dare nei tempi giusti i chiarimenti politici necessari" ha quindi spiegato, sottolineando che la decisione dell'agenzia di rating prende atto del fatto che "una situazione finanziaria complessa richiede certezze decisionali e quindi certezze politiche e di governo".

Nello specifico, commentando il giudizio di Fitch sul voto italiano, definito "inconcludente", Grilli ha fatto notare che l'esito delle elezioni è solo "di qualche giorno fa". "Siamo ben all'interno dei tempi normali non solo per l'Italia ma per qualsiasi Paese - ha spiegato Grilli - per prendere decisioni politiche".



"Downgrade, pesa incertezza" - Il downgrade di Fitch "ovviamente non fa piacere" ma "non può essere considerato un evento sorprendente". "L'economia europea - ha infatti osservato Grilli - ha rallentato nel 2012 e il 2013 si presenta difficile. Ovviamente anche l'economia italiana ha anch'essa delle debolezze, è una fase chiaramente di ciclo avverso".



"Chiaro che un clima di incertezza politica in un momento così complesso dal punto di vista economico non aiuta. Mi sembra che il giudizio di Fitch punti in quella direzione, che una situazione economico-finanziaria complessa richiede certezze decisionali e quindi anche certezze politiche di governo".



"Fiducioso su aste della prossima settimana" - Grilli si è poi detto "fiducioso" nel "buon andamento" delle aste dei titoli di Stato previsti per martedì e mercoledì nonostante il downgrade di Fitch. "Fare previsioni è impossibile perché vuol dire essere smentiti con grande probabilità" ha premesso Grilli. "Diciamo - ha però aggiunto - che negli ultimi anni gli impatti del giudizio delle agenzie di rating sui mercati non sono stati molto forti perché più che guardare avanti prendevano atto di situazioni già presenti e consolidate nei mercati".