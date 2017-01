foto Ansa

11:43

- Anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è intervenuto sulla vicenda di Mps, sottolineando come "eccessi della finanza e utilizzo improprio di strumenti strutturati" abbiano comportato "gravi rischi per la liquidità della banca". Poi, sulle banche centrali, Visco ha ribadito che "hanno un ruolo cruciale", quello della stabilità finanziaria e monetaria. "Non vanno cercate nuove linee di attività", ha aggiunto.