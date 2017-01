foto Ap/Lapresse

23:35

- Chiusura in territorio positivo per Wall Street, con il Dow Jones che, salendo dello 0,23% a 14.32,72 punti, aggiorna - per il terzo giorno consecutivo - il proprio record storico. Il Nasdaq avanza dello 0,30% a 3.232,09 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,18% a 1.544,32 punti.