- "La decisione della Bridgestone di chiudere lo stabilimento di Modugno, in Puglia, è per il governo grave e immotivata". E' quanto scrive il ministro per lo Sviluppo Economico, Corrado Passera, all'amministratore delegato della casa giapponese. Secondo Passera, la Bridgestone avrebbe dovuto discutere preventivamente col governo e le altre istituzioni soluzioni alternative.