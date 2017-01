foto Afp

16:00

- "Il risultato elettorale italiano non ha alcun impatto sull'unità d'intenti dell'Europa di procedere alle riforme". Parola del presidente della Bce Mario Draghi che, nel suo intervento successivo alla riunione del board dell'Eurotower a Francoforte, ha detto anche di credere fermamente che non avrà alcuna conseguenza in tal senso neanche la spinta francese a una monetizzazione del debito da parte della stessa Bce.