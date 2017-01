foto Ap/Lapresse

08:24

- Sesta seduta consecutiva in rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha chiuso guadagnando lo 0,30%, posizionandosi poco al di sotto della soglia dei 12.000 punti, superata in corso di seduta. Il Topix ha invece chiuso in rialzo dello 0,11%. A far volare le contrattazioni i record segnati a Wall Street e l'aspettativa che il Giappone adotti una politica monetaria aggressiva contro la deflazione.