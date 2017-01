17:59 - Piazza Affari archivia in calo una seduta interlocutoria, in una fase di stallo politico italiano. L'indice Ftse Mib termina a -0,47% e l'All-Share a -0,38%. Contrastate le banche, con Popolare Milano e Mps in calo, mentre Intesa e Unicredit guadagnano lo 0,56% e lo 0,26%. Bene Finmeccanica che chiude a +2,85%. Balzo del 5,15% per Italcementi, dopo che il consigliere delegato Carlo Pesenti ha parlato di un possibile risultato netto positivo 2013.