foto LaPresse

09:36

- Apertura piatta per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in rialzo dello 0,03% a 15.979 punti. Bene Telecom (+1,85%) e Mediaset (+1,47%), vendite su Mediolanum (-0,68%). Il differenziale tra il Btp e il Bund ha aperto la seduta a 323,6 punti, in calo dai 328 della chiusura di ieri. Il rendimento si attesta al 4,69%.