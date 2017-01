foto Ansa

20:18

- Il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, ha spiegato come "la richiesta di cassa integrazione abbia una prospettiva positiva". "Al termine dei due anni - ha affermato - prevediamo di riassumere tutto il personale, non avremo esuberi, i lavoratori verranno collocati in mobilità". A margine dell'incontro al ministero del Lavoro sulla cigs all'Ilva, Ferrante ha sottolineato: "Riprenderanno a lavorare tutti i quasi 12mila dipendenti".