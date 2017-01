foto LaPresse

16:21

- Sergio Marchionne non ha intenzione, "almeno per il momento", di lasciare la propria residenza in Svizzera dopo il referendum che introduce nuove tassazioni sui maxibonus per i manager. Lo ha affermato lo stesso a.d. di Fiat al Salone di Ginevra. "Capisco la direzione ma non i dettagli" del referendum, "è chiaro che condanno chi riceve maxibonus ma produce perdite, ma c'è un mercato dei manager che seleziona i migliori", conclude.