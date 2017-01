foto LaPresse

09:18

- Avvio di seduta positivo per Piazza Affari con il Ftse Mib che sale dello 0,80% a 15.700 punti. Sul listino principale sono in rialzo tutti i titoli ad eccezione del Banco Popolare che crolla del 5% dopo il profit warning lanciato ieri a mercati chiusi. Ti Media è stata invece congelata in fase d'apertura, dopo che le azioni hanno segnato un calo teorico del 7% in seguito all'annuncio di ieri della vendita de La7 a Urbano Cairo.