17:05

- Bridgestone Europe avvia le procedure per la chiusura dello stabilimento di pneumatici per auto di Bari-Modugno. L'azienda giapponese prevede la cessazione delle attività dello stabilimento non oltre la prima metà del 2014. La fabbrica pugliese è uno degli otto impianti del Gruppo in Europa e dà lavoro a 950 persone.