Forbes: Michele Ferrero paperone d'Italia

Bloomberg: "Nel 2012 ricchi sempre più ricchi" 18:37 - E' Carlos Slim l'uomo più ricco del mondo secondo Forbes, che ha diffuso la consueta classifica dei paperoni del pianeta. Se al vertice figura il magnate messicano con una fortuna valutata 73 miliardi di dollari, il numero uno degli italiani è Michele Ferrero, 23esimo con i suoi 20,4 miliardi di dollari. Tra i top 100 figura anche Miuccia Prada, al 78esimo posto con 12,4 miliardi. Silvio Berlusconi solo 194esimo con 6,2 miliardi. - E'secondo, che ha diffuso la consueta classifica deidel pianeta. Se al vertice figura il magnate messicano con una fortuna valutata 73 miliardi di dollari, ilcon i suoi. Tra i top 100 figura anche, al 78esimo posto con 12,4 miliardi.solo 194esimo con 6,2 miliardi.

Tornando sui gradini più alti del podio, la medaglia d'argento va a Bill Gates, con 67 miliardi, e quella di bronzo al re di Zara, Amancio Ortega, con 57 miliardi. Tra i più ricchi del nostro Paese, va segnalato Leonardo Del Vecchio, 49esimo con i suoi 15,3 miliardi di dollari e Giorgio Armani, 131esimo con 8,5 miliardi di dollari.



Ortega grande "scalatore", Buffett fuori dal podio - Il paperone che ha incrementato più di chiunque altro la sua ricchezza nel 2012 è stato il terzo in classifica, Ortega, il cui patrimonio è cresciuto di 19,5 miliardi di dollari. Ha così guadagnato due posizionei nella classifica superando Buffett, numero uno di Berkshire Hathaway Inc, con i suoi 53,5 miliardi di dollari. Buffett scivola così per la prima volta dal 2000 fuori dal podio, piazzandosi soltanto in quarta posizione.



Liliane Bettencourt prima donna, Li Ka-shing numero uno d'Asia - E' la francese Liliane Bettencourt, dell'impero L'Oreal, la donna più ricca del mondo: con la sua fortuna pari a 30 miliardi di dollari, si piazza al nono posto della classifica di Forbes. In Asia il più ricco si chiama Li Ka-shing, che controlla la Hutchison Whampoa, con base a Hong Kong: ottavo in classifica, può contare su una ricchezza di 31 miliardi. Passa dal ventesimo al tredicesimo posto Michael Bloomberg, il fondatore dell'omonimo colosso finaziario: la sua fortuna è di 27 miliardi di dollari.



Paperoni nel mondo: 1.426 in tutto, primi gli Usa - In tutto Forbes conta 1.426 paperoni nel mondo: la loro fortuna netta è pari a 5.400 miliardi di dollari. A guidare la classifica sono gli Stati Uniti, con 442 miliardari, seguiti dall'Asia con 386 e dall'Europa con 366.



Fra le new entry dell'elenco c'è anche un italiano: si tratta di Renzo Rosso, di Diesel, con 3 miliardi di dollari. Altri nuovi ingressi sono Bruce Nordstrom con 1,2 miliardi di dollari e Tory Burch con 1 miliardo di dollari.