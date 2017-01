foto Ap/Lapresse

09:24

- Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. In apertura di settimana, alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,85% attestandosi a 15.538 punti. Un'apertura in linea con quella delle altre Piazze europee: Parigi perde lo 0,60%, Francoforte cede lo 0,67% e Madrid lo 0,49%. Avvio in rosso anche per Londra che segna un -0,41%.