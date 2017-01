foto Afp

- Nel 2012 le difficoltà economiche per le piccole e medie imprese sono cresciute a tal punto che, secondo la Cgia di Mestre, un'azienda su due sarebbe stata costretta a rateizzare le retribuzioni ai propri collaboratori. Da inizio crisi i protesti sono in forte aumento e i titoli di credito che alla scadenza non hanno trovato copertura sono cresciuti del 12,8%. Le aziende in sofferenze sono aumentate del 165%.