foto Ansa

10:53

- A Gennaio la disoccupazione nella zona euro è salita a livelli record, il più alto dall'inizio delle rilevazioni Eurostat. Nella Ue-17 si assesta in media all'11,9%, e in Italia all'11,7%. "Un aumento significativo rispetto a un anno fa", scrive l'Eurostat, quando nella zona euro era al 10,8% e in Italia al 9,6%. Peggio dell'Italia fa solo la Spagna: a gennaio 2013 i senza lavoro erano il 26,2%.