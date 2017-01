foto Ap/Lapresse

07:20

- La politica monetaria deve restare accomodante per sostenere la crescita: a sostenerlo è il presidente della Fed, Ben Bernanke, secondo il quale un aumento prematuro dei tassi di interesse può comportare rischi alla ripresa. L'allentamento monetario, invece, per Bernanke è efficace nel ridurre i tassi di interesse di lungo termine, benché tassi bassi possano tradursi in eccessive prese di rischio.