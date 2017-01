Apple-Samsung, ridotti i danni per la Mela

- Sconfitta in tribunale per Apple: il giudice Lucy Koch rivede al ribasso i danni riconosciuti a Cupertino nell'udienza contro Samsung e ha ordinato un nuovo processo per alcuni prodotti della società sud coreana. La giuria aveva inizialmente fissato a 1,05 miliardi di dollari la cifra che Samsung doveva pagare.

La decisione di Koch apre una nuova pagina nello scontro fra i due colossi, che si danno battaglia in tribunale in tutti i continenti scambiandosi reciproche accuse sul rispetto o meno dei loro brevetti. Una battaglia che ha un obiettivo comune: Apple e Samsung puntano ambedue ad affermarsi come leader di un mercato, quello degli smartphone, che secondo alcune stime quest'anno raggiungerà i 346 miliardi di dollari.

La "sconfitta" inflitta ad Apple dal giudice arriva in un momento difficile per Cupertino, alle prese con il calo dei titoli in borsa dovuto ai timori degli analisti sulla crescita della società in un contesto dove le concorrenza è sempre più agguerrita. I titoli Apple hanno perso il 30% dai picchi di qualche mese. "Non piace a me. E non piace neanche al consiglio di amministrazione né ai manager" ha detto l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, nei giorni scorsi durante l'assemblea degli azionisti riferendosi al calo dei titoli.



Apple si trova a far fronte anche a crescenti pressioni degli azionisti che chiedono la distribuzione di maggiori capitali: Cupertino infatti siede su una liquidità pari a 137 miliardi di dollari. All'interno della società - ha assicurato Cook - c'è un confronto "molto attivo" su cosa fare con la liquidità a disposizione.