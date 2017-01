foto Ansa

18:47

- Ancora un nuovo brusco calo per il mercato dell'auto in Italia. A febbraio sono state immatricolate appena 108.419 vetture, con una flessione del 17,41% rispetto alle 131.271 dello stesso mese del 2012. Lo comunica il ministero dei Trasporti. A gennaio il calo delle vendite era stato del 17,58%. Lieve miglioramento per la quota mercato del gruppo Fiat, che si attestata al 28,48%, in minima crescita rispetto al 28,28% di un anno fa.