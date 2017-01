foto Ap/Lapresse

18:01

- Chiusura in rosso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,54% a 15.675 punti mentre l'All Share perde l'1,22% a 16.680 punti. In negativo anche gli altri listini europei: Francoforte -0,4%, Parigi -0,6%, Madrid -0,6%. Positiva Londra che termina a +0,28%.