foto Ansa

11:15

- Scende ancora a febbraio il tasso di inflazione in Italia. Secondo le rilevazioni dell'Istat, i prezzi su base annua sono cresciuti dell'1,9%, in rallentamento rispetto al 2,2% di gennaio: si tratta della quinta frenata consecutiva. Per quanto riguarda invece il carrello della spesa, a febbraio i prezzi dei prodotti acquistati con più frequenza hanno subito un rincaro del 2,4%, rilevando comunque un ulteriore arresto rispetto a gennaio (2,7%).