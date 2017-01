foto Ansa

08:29

- La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in rialzo trainata dai titoli del settore immobiliare sulla speranza che il nuovo governatore della Bank of Japan avvii misure aggressive di politica monetaria per far uscire il Paese dalla deflazione. Il Nikkei ha segnato un +0,41%, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,89%.