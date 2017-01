foto Ansa

- La disoccupazione in Giappone scende a gennaio dello 0,1% e si attesta al 4,2% contro il 4,3% rivisto di dicembre, secondo i dati del ministero degli Interni. Migliora, per il terzo mese di fila, anche la disponibilità di lavoro: per il ministero del Welfare nipponico, il rapporto tra offerta e domanda occupazionale è salito a 0,85 a gennaio, a fronte dello 0,83 di dicembre. In altri termini, ci sono 85 posti di lavoro per ogni 100 richieste.