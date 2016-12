Telecom-La7, Clessidra presenta nuova offerta

foto Dal Web

23:30

- Scaduta l'esclusiva nella trattativa tra Ti Media e Cairo Communication per La7, gli antichi pretendenti tornano alla carica. Clessidra ha presentato al cda Telecom nuova offerta, migliorata rispetto alla precedente, e sull'intera Ti Media. Con Della Valle e altri possibili soci sarebbero in corso colloqui per un ingresso nell'operazione in un secondo momento.