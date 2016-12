foto Ap/Lapresse

09:29

- Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,49% attestandosi a 15.903 punti, mentre il Ftse All Share sale dello 0,46% a 16.868 punti. Un'apertura in linea con le altre Piazze europee: Londra sale dello 0,44%, Madrid guadagna lo 0,93% e Francoforte segna un +0,47%. Bene anche Parigi, in progresso dello 0,51%.