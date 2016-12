foto Ap/Lapresse

07:49

- Il non risolutivo risultato elettorale dell'Italia è negativo per il credito poiché aumenta la possibilità di nuove elezioni secondo Moody's. "Valuteremmo di tagliare il rating del debito dell'Italia nel caso di un ulteriore materiale deterioramento nelle prospettive economiche del Paese o di difficoltà nell'attuazione delle riforme" ha detto l'agenzia. Anche secondo Standard & Poor's le elezioni potrebbero avere effetto in futuro sul rating.