22:30

- "Il risultato delle elezioni non ha immediato impatto sul rating dell'Italia". Lo afferma Standard & Poor's, sottolineando che "le scelte del prossimo governo saranno essenziali". "A prescindere dalla composizione del governo, il risanamento fiscale - si legge in una nota - in Italia non deve deviare dall'attuale cammino" dato l'elevato debito pubblico, stimato al 127% del Pil a fine 2012.