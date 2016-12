foto LaPresse

17:50

- Chiusura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto il 4,89% a 15.552 punti, metre il Ftse All Share si attesta a un -4,63% a 16.507,18 punti. A segnare fortemente la seduta il risultato delle elezioni politiche e il timore ingovernabilità per il Paese. Milano "conquista" la maglia nera in Europa, ma segnano ribassi significativi tutte le Piazze del Vecchio Continente, con Francoforte a -2,3%, Parigi a -2,6%, Madrid - 3,2%.