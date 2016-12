foto Ansa

11:04

- L'esito delle elezioni italiane ha il suo effetto anche sul rendimento dei titoli del debito emesso dai grandi gruppi quotati in Borsa: secondo i dati di Bank of America - Merrill Lynch, i bond delle aziende italiane segnano infatti il maggior calo in Europa, da Enel a -1,7% a Finmeccanica a -1,4%, a Telecom a -1%. Salgono invece i credit default swaps, cioè le assicurazioni che garantiscono contro l'insolvenza del debito stesso.