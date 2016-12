foto Dal Web

09:21

- Piazza Affari apre in forte calo dopo l'esito delle elezioni italiane. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dell'1,57%, ma poco dopo crolla a -5%. Raffica di sospensioni: Finmeccanica, Exor, A2A, Mediaset sono in asta di volatilità mentre i titoli bancari non sono ancora riusciti a scambiare e segnano ribassi teorici tra il 5 e il 10%. Sprofondano in apertura anche le altre Piazze europee.