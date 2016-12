Piazza Affari boccia l'esito del voto

L'esito del voto, che apre la prospettiva di un Paese difficilmente governabile, spaventa la Borsa italiana che chiude in forte calo con il Ftse Mib a -4,89%. In pesante ribasso anche gli altri mercati finanziari europei, che temono conseguenze sull'area euro. Lo spread in risalita fa soffrire le banche e la Consob vieta le vendite allo scoperto di Intesa Sanpaolo anche per oggi.

01:59 Moody's: Italia declassata senza riforme

L'agenzia di rating Moody's in una nota afferma che considererà il declassamento dell'Italia nel caso che l'economia peggiori e che non si facciano le riforme necessarie.

22:07 Wall Street chiude in rialzo

Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,85% a 13.900,43 punti, il Nasdaq avanza dello 0,43% a 3.129,65 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,6% a 1.497,13 punti.

22:05 Standard & Poor's: voto non influenza nell'immediato rating Italia

"Il risultato delle elezioni non ha immediato impatto sul rating dell'Italia". Lo afferma Standard & Poor's, sottolineando che "le scelte del prossimo governo saranno essenziali". "Alla luce delle significative differenze fra i partiti, restano numerose incertezze sulla direzione" delle politiche che saranno prese, aggiunge S&P

18:09 Spread Btp-Bund chiude a 344 punti

Lo spread tra il Btp e il Bund tedesco chiude sui massimi da inizio dicembre a 344 punti base sulle incertezze create dal voto. Il tasso sul decennale del Tesoro sale al 4,90%.

17:57 Borsa, bruciati 17 miliardi

Lo scivolone di oggi costa caro a Piazza Affari: il calo del 4,63% dell'indice Ftse All share equivale a 17,3 miliardi di euro bruciati nella seduta. Meno grave il ribasso delle altre Borse europee: l'indice Stoxx 600, che fotografa i principali titoli, ha ceduto l'1,3%, che equivale a 100 miliardi di capitalizzazione 'persi'.

17:40 Borsa, Milano chiude in forte calo: -4,89%

Chiusura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto il 4,89% a 15.552 punti, metre il Ftse All Share si attesta a un -4,63% a 16.507,18 punti. A segnare fortemente la seduta il risultato delle elezioni politiche e il timore ingovernabilità per il Paese. Milano "conquista" la maglia nera in Europa, ma segnano ribassi significativi tutte le Piazze del Vecchio Continente, con Francoforte a -2,3%, Parigi a -2,6%, Madrid - 3,2%.

17:37 Lo spread sale a 345 punti base

Lo spread tra Btp e Bund sale a quota 345 punti base, con il rendimento del Btp decennale al 4,89%.

17:13 Bernanke: i mercati reagiscono all'incertezza

"I mercati reagiscono all'incertezza": lo ha detto il presidente della Fed, Ben Bernanke, nel corso di un'audizione parlamentare, commentando l'esito del voto in Italia. "Maggiori problemi - afferma - sarebbero creati dai timori seri sulla possibilità o meno che l'Italia resti nell'area euro e questo sarebbe più un problema con effetti diretti sulle banche americane". "Io non sono un esperto di politica italiana - ha detto - ma nessun candidato ha rigettato interamente l'euro e le sue politiche".

16:38 Spread Btp poco mosso a 337 punti base

Poco mosso lo spread tra il Btp e il Bund tedesco dopo l'audizione del Presidente della Federal Reserve Ben Bernanke al senato Usa. Il differenziale tra i due titoli è a 337 punti base col tasso sul decennale al 4,84%.

16:25 Luis Maria Linde: "Calma dopo scossa da elezioni italiane"

Il governatore della Banca di Spagna, Luis Maria Linde, spera che la calma torni presto sui mercati finanziari dopo che sono stati scossi dalle elezioni italiane. Il numero uno dell'istituto centrale ha aggiunto che le banche si sono adeguate ai requisiti di capitale richiesti dagli accordi internazionali, in parte grazie a tagli sul fronte dei crediti, fatto che desta preoccupazione per l'economia nel suo complesso.

15:48 Milano lima il calo con Wall Street

Lima il calo Piazza Affari dopo i primi dati Usa sui prezzi delle case e con l'avvio positivo di Wall Street. L'indice Ftse Mib cede il 3,88% a 15.715 punti, con l'intero paniere dei titoli maggiori in rosso a parte Diasorin (+0,57%) e Pirelli (+0,88%). Prosegue il tonfo delle banche, da Mediolanum (-9,19%) a Banco Popolare (-8,08%), Intesa Sanpaolo (-7,3%), Unicredit (-7,26%) ed Mps (-5,35%). Scivolone anche per Mediobanca (-6,75%), A2a (-7,96%) e Telecom (-6,24%).

15:47 Borsa, Wall Street apre positiva

Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,45% a 13.847,52 punti, il Nasdaq avanza dello 0,37% a 3.127,86 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,3% a 1.492,16 punti.

15:46 Spread Btp stabile a 335 punti base

Lo spread tra il Btp e il Bund tedesco è stabile a 335 punti base. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 4,83%.

15:18 L'euro riaggancia quota 1,31 dollari

L'euro recupera terreno e riaggancia quota 1,31 dollari, dopo lo scivolone ai minimi da sette settimane a 1,3018 dollari, registrato nei primi scambi di giornata. Nello scambio con lo yen, la moneta unica passa di mano a quota 120,5.

14:23 Europa in rosso e spread in corsa

Continuano a soffrire le Borse europee dopo l'esito delle elezioni italiane. E se a Milano va sempre la maglia nera con il suo -4,2%, Madrid non scherza con un rosso del 2,4%, Parigi lascia sul terreno l'1,9%, Francoforte l'1,55% e Londra l'1,3%. A Piazza Affari continuano a soffrire i finanziari, con Mediolanum a -9% e Intesa a -8,6%, e i gruppi con un alto debito come A2A (-9%) e Telecom (-6,6%). Lo spread Btp-Bund viaggia a 337 punti.

Ultimo aggiornamento 01:59