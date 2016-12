foto Ap/Lapresse

08:33

- L'esito delle incerte elezioni politiche in Italia pesa sulla Borsa di Tokyo, che termina gli scambi con un netto calo del 2,26%, a ridosso dei minimi infraday. Il Nikkei cede 263,71 punti, a 11,398.81, con gli acquisti robusti di asset denominati in yen, tornati a essere un bene rifugio contro le ipotesi di contagio e turbolenze in arrivo dall'Eurozona.