foto Afp

03:18

- Il fattore Italia, con l'incertezza legata all'esito delle elezioni politiche, appesantisce l'euro anche sui mercati nipponici dove passa di mano a 1,3065 dollari e 120,69 yen. Il biglietto verde si attesta a 92,36 yen sia pure risalendo dai minimi di 91,78 segnati a New York: la moneta giapponese, in altri termini, torna a essere acquistata come bene rifugio.