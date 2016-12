Voto, Piazza Affari chiude in rialzo

foto Ap/Lapresse Correlati Elezioni, lo spoglio in tempo reale

18:10

- In una giornata di estrema volatilità, dovuta all'incertezza sull'esito delle elezioni e con lo spoglio ancora in corso, Piazza Affari chiude in rialzo. L'indice Ftse Mib termina in crescita dello 0,73% a 16.351 punti, sospinto principalmente dai bancari. Gli scambi sono ampiamente superiori ai 3 miliardi di euro di controvalore, contro i 2 miliardi delle sedute precedenti.