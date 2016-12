Voto, le prime proiezioni deludono Piazza Affari

foto Ap/Lapresse Correlati Elezioni, in tempo reale la giornata della verità 16:55 - Dopo le prime proiezioni elettorali Piazza Affari frena, con il Ftse Mib che scivola in negativo (Ftse Mib -0,39%, Ftse All Share -0,32%) dopo essere arrivato a sfiorare il 4% di guadagni. Raffica di sospensioni tra i titoli principali. E anche lo spread Btp-Bund si rialza oltre i 270 punti, dopo che era sceso sotto quota 260. - Dopo le prime proiezioni elettorali Piazza Affari frena, con il Ftse Mib che scivola in negativo (Ftse Mib -0,39%, Ftse All Share -0,32%) dopo essere arrivato a sfiorare il 4% di guadagni. Raffica di sospensioni tra i titoli principali. E anche lo spread Btp-Bund si rialza oltre i 270 punti, dopo che era sceso sotto quota 260.

Frenano anche i titoli bancari, che dopo i primi instant poll viaggiavano invece in forte rialzo, in asta di volatilità per l'improvvisa corrente di vendite: stop per Unicredit, Bpm, Banco popolare, Mps e anche per Generali. Uscita dall'asta di volatilità Mediaset, che segna una crescita dello 0,5%.