- "Non fuggiremo dai nostri problemi", così il cancelliere dello scacchiere George Osborne ha reagito all'annuncio che l'agenzia di rating Moody's ha tagliato il rating sui titoli di Stato del Regno Unito. E' un "duro monito sui problemi di credito che il nostro Paese deve affrontare. E la più chiara indicazione possibile per chiunque pensi che si possa rifuggire dall'affrontare quei problemi. Non fuggiremo dai nostri problemi, li supereremo".