22:31

- Chiusura in rialzo per Wall Street, col Dow Jones che guadagna lo 0,86% a 14.000,65 punti e il Nasdaq lo 0,97% a 3.161,82 punti. Bene anche l'indice S&P's 500 in rialzo dello 0,88% a 1.515,60 punti. Dopo la chiusura dei mercati americani l'euro viene scambiato a quota 1,3186 sul dollaro.