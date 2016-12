foto LaPresse

16:00

- Avvio positivo per Wall Street, con l'indice Dow Jones in progresso dello 0,52% e il Nasdaq dello 0,61%. In rialzo dello 0,49% anche l'indice S&P500. I listini invertono la tendenza dopo due giorni di perdite grazie ai dati societari di Hewlett-Packard, migliori delle attese, e ai dati positivi provenienti dall'Europa. Bene anche il petrolio che a New York viene scambiato a 93,01 dollari al barile (+0,16%).