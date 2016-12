Pil Italia, Ue: nel 2013 scende ancora (-1%)

foto Getty 14:17 - Sono fosche le stime della Ue sulla crescita dell'Italia. A causa del calo di investimenti e consumi, il pil scenderà al -1%, dal -0,5% previsto a novembre. Una ripresa è prevista nel 2014, quando "l'incertezza sarà ridotta". Brutte notizie anche sul fronte disoccupazione, che aumenterà di almeno un punto percentuale nel 2013 attestandosi all'11,4% nel 2014. - Sono fosche le stime della Ue sulla crescita dell'Italia. A causa del calo di investimenti e consumi, il pil scenderà al -1%, dal -0,5% previsto a novembre. Una ripresa è prevista nel 2014, quando "l'incertezza sarà ridotta". Brutte notizie anche sul fronte disoccupazione, che aumenterà di almeno un punto percentuale nel 2013 attestandosi all'11,4% nel 2014.

Cresce la disoccupazione - Nell'Eurozona resta il nodo disoccupazione che, a causa della "debolezza dell'attività economica", nel 2013 raggiungerà il 12,2% e nel 2014 resterà al 12,1%, contro le precedenti stime a 11,8% e 11,7%. Analogamente, aumenterà anche il tasso dei senzalavoro in Italia sulla base della nuova contrazione dell'economia. Così, nel 2013 passerà, secondo le stime di Bruxelles, all'11,6% dal 10,6% del 2012 e nel 2014 toccherà l'11,4%.



Rehn: "Italia in linea con correzione deficit" - Tuttavia, un commento positivo sull'Italia viene dal commissario Ue agli Affari economici, Olli Rehn. Roma "ha portato il suo deficit sotto il 3% per quest'anno e l'anno prossimo, è in linea con la correzione", anche se, ha precisato Rehn "bisogna aspettare le previsioni di primavera e che Eurostat confermi i dati del 2012 per valutare la chiusura della procedure per deficit eccessivo".



Debito Italia al 128,1% - Quanto al debito pubblico dell'Italia, toccherà un nuovo picco del 128,1% nel 2013 per scendere a 127,1 nel 2014.