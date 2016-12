foto Ap/Lapresse

09:28

- Dopo la debacle di giovedì, Piazza Affari rimbalza con cautela. In avvio di seduta il Ftse Mib sale dello 0,39% attestandosi a 16.071 punti mentre il Ftse All Share guadagna lo 0,35% a 17.035 punti. Una apertura in linea con quella delle altre piazze europee: Londra guadagna lo 0,30%, Parigi segna un progresso dello 0,61%, Francoforte dello 0,5% e Madrid sale dello 0,6%.