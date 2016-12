foto LaPresse

08:13

- Chiusura in positivo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,68% attestandosi a quaota 11.385,94 punti, dopo la flessione dell'1,2% dell'antivigilia in scia ai timori sulla crescita economica statunitense e dell'eurozona.