Gb, 1700 candidature per 8 posti da barista

foto Afp 17:56 - Una popolare catena di caffetterie in Gran Bretagna pubblicizza otto posti da barista e riceve, con grande sorpresa, 1.701 candidature per il lavoro. E' accaduto a Nottingham, nel nord dell'Inghilterra, e il fatto non ha potuto che attirare l'attenzione dei media. - Una popolare catena di caffetterie in Gran Bretagna pubblicizza otto posti da barista e riceve, con grande sorpresa, 1.701 candidature per il lavoro. E' accaduto a, nel nord dell'Inghilterra, e il fatto non ha potuto che attirare l'attenzione dei media.

Oggi il Guardian ne riferisce in un lungo servizio, sottolineando da una parte come il dato sia un segnale della crisi economica che ha colpito anche il Regno Unito (dove tra l'altro giungono molti immigrati dal resto d'Europa, e non solo, in cerca di lavoro). Ma ritenendolo anche un fenomeno spiegabile con un cambiamento di gusti e abitudini nel Paese, dove la 'coffee culture' - ovvero il gusto del bere un buon caffè che ha portato al proliferare di caffetterie spesso parte di catene e colossi internazionali - sia ormai un fatto consolidato.