17:52

- Chiusura in netto ribasso per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede il 3,13% a 16.009 punti. Il Ftse All Share perde il 3,00% a 16.974 punti e il Ftse Italia Star segna un -1,73% a 11.730 punti. Sul listino principale Parmalat è l'unica in rialzo. Ad appesantire la Borsa di Milano sono le banche, a causa dell'allargamento dello spread tra Btp e Bund (a 293 punti). A sua volta il differenziale è condizionato dall'incertezza per le elezioni.